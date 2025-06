POL-BOR: Borken - Diebstahl aus zwei Traktoren

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Wallstraße; Unfallzeit: 05.06.2025, 17.10 Uhr; Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen ist es am Donnerstagnachmittag in Ahaus. Der 46-jährige Autofahrer aus Ahaus hatte gegen 17.10 Uhr die Wallstraße in Richtung einer Tiefgarage befahren. Verkehrsbedingt hielt der Fahrer an der Ein- und Ausfahrt der Garage. Dabei ereignete sich eine Kollision mit einem ...

mehr