Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Falsche Spendensammler bestehlen Seniorin

Schwelm (ots)

Einen hohen dreistelligen Betrag erbeuteten Trickbetrüger bei einer 96-jährigen Seniorin in Schwelm. Die beiden männlichen Personen klingelten am 03.04.2024 gegen 15:00 Uhr bei der Geschädigten und gaben sich als Spendensammler aus. Daraufhin habe die Seniorin die beiden Männer in ihre Wohnung gelassen. Diese durchsuchten dann die Schränke der Schwelmerin und entwendeten dabei einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag.

Die mutmaßlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 1,60 - 1,70 Meter groß - relativ junges Alter - schwarze Klamotten - einer der beiden hatte schwarze, nach hinten gegelte Haare

In diesem Zusammenhang macht die Polizei nochmal deutlich: Lassen Sie niemals fremde Menschen in ihr Haus. Wenn Sie ein ungutes Gefühl haben, schließen Sie sofort die Tür und rufen Sie die 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell