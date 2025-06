Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Gastro-Betrieb

Borken (ots)

Tatort: Borken, Raesfelder Straße;

Tatzeit: 08.06.2025, zwischen 03.30 Uhr und 11.20 Uhr;

Unbekannte sind in eine Gaststätte in Borken eingedrungen. Um in die Räumlichkeiten an der Raesfelder Straße zu gelangen, hatten die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Beute der Einbrecher stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Die Tat geschah zwischen Sonntagnacht und Sonntagvormittag. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

