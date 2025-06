Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Vorwand in Wohnung gelangt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Grünstiege;

Tatzeit: 06.06.2025, 12.20 Uhr;

Ausgenutzt hat eine Diebin die Hilfsbereitschaft eines älteren Ehepaares in Gronau. Die Frau hatte am Freitag gegen 12.20 Uhr bei den Senioren geklingelt und darum gebeten, die Toilette aufsuchen zu dürfen. Die Bewohner erlaubten ihr dies. Im weiteren Verlauf brachte die Unbekannte in der Wohnung Schmuck der Geschädigten an sich. Dabei stieß sie die Seniorin mehrfach zur Seite und entfernte sich schließlich. Vor dem Haus stieg die Frau in einen silberfarbenen Pkw älteren Baujahrs der Marke Mercedes Benz, der sofort wegfuhr. Abgespielt hat sich der Vorgang an der Straße Grünstiege.

Zu der Täterin liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25 bis 45 Jahre alt, circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, korpulent, schulterlanges braunes Haar, dunkler Teint, trug ein mehrfarbiges langes Kleid.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. Die Polizei warnt erneut davor, Unbekannte ins Haus zu lassen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell