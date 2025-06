Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Großkontrolle der Verkehrspolizei im Raum Homburg

Polizei stellt zahlreiche Verstöße bei Abfalltransporten fest

Homburg/Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Donnerstag (05. Juni 2025) führten Einsatzkräfte aus verschiedenen Fachrichtungen der saarländischen Polizei, unter Federführung der spezialisierten Verkehrsüberwachungseinheit der Verkehrspolizei, im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr im Raum Homburg eine großangelegte Schwerpunktkontrolle anlässlich der gewerblichen Beförderung von Abfällen durch. Neben Einsatzkräften der Landespolizei aus Rheinland-Pfalz, erhielt die saarländische Polizei auch Unterstützung von zahlreichen fachkundigen Akteuren. Insgesamt wurden 26 Verstöße festgestellt.

Ca. 100 Einsatzkräfte, darunter auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesamts für Logistik und Mobilität, dem Hauptzollamt Saarbrücken, dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz, dem Landesverwaltungsamt, der Stadt Homburg sowie ein externer Kfz-Sachverständiger, kontrollierten am Donnerstag im Raum Homburg die gewerbliche Beförderung von Abfällen, wobei insbesondere Kleintransporter im Fokus der Ermittler standen.

Bei einer Gesamtzahl von 35 kontrollierten Fahrzeugen ergab sich in 26 Fällen der Verdacht von Verstößen gegen Bestimmungen aus verschiedenen Rechtsbereichen. Neben Verkehrsordnungswidrigkeiten, welche zumeist mit technischen Mängeln an den Fahrzeugen in Zusammenhang standen, wurden auch zahlreiche Verstöße aus dem Bereich des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts festgestellt.

Dem Fahrer eines Kleintransporters musste die Weiterfahrt untersagt werden, da sein Fahrzeug erhebliche Mängel aufwies. Ein weiterer Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Cannabis und durfte ebenfalls seine Fahrt nicht fortsetzen.

