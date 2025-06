Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: 30 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit: Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Saarland feiert Jubiläum

Frankfurt am Main / Saarbrücken (ots)

Die GER-Saarland des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und der Landespolizeidirektion Saarland feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen.

Seit der Gründung im Jahr 1995 bekämpfen die Ermittlerinnen und Ermittler der saarländischen Polizei und der Zollfahndung Frankfurt am Main gemeinsam die Rauschgiftkriminalität im Saarland und insbesondere in der angrenzenden Großregion Saar-Lor-Lux.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Saarland bündelt hierbei als Expertendienststelle die strafrechtlichen Ermittlungen von Zollfahndungsdienst und Polizei in umfangreichen Ermittlungsverfahren gegen die organisierte, grenzüberschreitende Betäubungsmittelkriminalität. Schwerpunkte der Arbeit stellen die Aufdeckung und Zerschlagung krimineller Strukturen im Bereich des nationalen und internationalen Rauschgifthandels dar.

Eingerichtet wurde die GER im Nachgang zu dem im Jahr 1990 auf Bundesebene vereinbarten nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan, der u.a. eine Verbesserung der Kooperation von Polizei und Zoll vorsah. Die gemeinsame Besetzung der Dienststelle aus Bediensteten von Zoll und Polizei vereint die Expertise beider Behörden im Rauschgiftbereich. Ein vergleichbares Modell zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Finanzkriminalität stellt die Etablierung von Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppen (GFG) dar.

Über die drei Jahrzehnte erreichte die GER Saarland beachtliche Erfolge in der nationalen und internationalen Drogenbekämpfung. Mehrere Sachverhalte, auch aus der jüngeren Vergangenheit, zeigen, dass die GER Saarland ein gelungenes Beispiel für erfolgreiche, behördenübergreifende Zusammenarbeit darstellt, die mit ihrer Expertise einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der inneren Sicherheit leistet. Mit diesem gelungenen Modell der Kompetenzbündelung wird auch in den nächsten 30 Jahren die Rauschgiftkriminalität in der Großregion zielführend bekämpft werden.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell