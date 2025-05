Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach der Versammlung "Frieden, Meinungsfreiheit, Demokratie" sowie zwei Gegenversammlungen in St. Wendel

Die Polizei zieht Bilanz

St. Wendel (ots)

Am heutigen Samstag (31. Mai 2025) kamen ab 13:00 Uhr etwa 75 Teilnehmende zu der Versammlung "Frieden, Meinungsfreiheit, Demokratie" in die Innenstadt nach St. Wendel. Rund 100 Personen beteiligten sich am "Protest gegen Rechtsextremismus". Das Bündnis "Frauen gegen rechts" traf sich unter dem Motto "Picknick der Vielfalt" mit bis zu 100 Teilnehmenden im Stadtpark. Insgesamt kamen deutlich weniger Personen zu den drei Versammlungen als angekündigt. Die Versammlungen verliefen jedoch nicht ganz ohne Probleme. Trotz zwei weiterer Parallelveranstaltungen (Motorsportveranstaltung und Flohmarkt) blieben größere Verkehrsstörungen aus.

Die Teilnehmenden der Versammlung unter dem Motto "Frieden, Meinungsfreiheit, Demokratie" sammelten sich von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf dem Rezé-Platz, ehe die etwa 75 Personen einen Aufzug durch die Innenstadt starteten. Hierbei zeigte ein Versammlungsteilnehmer den "Hitler-Gruß". Ein entsprechendes Strafverfahren gegen die Person wurde eingeleitet. Im weiteren Verlauf versuchten mehrere, zuvor Teilnehmende der Gegenversammlung "Protest gegen Rechtsextremismus", auf den Aufzug störend einzuwirken. Dies konnte durch die anwesenden Einsatzkräfte der Polizei verhindert werden. Die anschließende Abschlusskundgebung fand ebenfalls auf dem Rezé-Platz statt, ehe sich die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung gegen 15:30 Uhr auflöste.

Der Aufzug der Gegenversammlung "Protest gegen Rechtsextremismus" setzte sich bereits um 13:15 Uhr mit etwa 100 Personen vom Bahnhof zum Schlossplatz in Bewegung. Hierbei kam es aus dem Aufzug heraus zu einer Beleidigung zum Nachteil eines Pressevertreters. Die Polizei schritt zudem nach verbalen Auseinandersetzungen zwischen Passanten und Demonstrationsteilnehmern ein und trennte die Personen mittels einfacher körperlicher Gewalt voneinander. Auf dem Schlossplatz fand die Abschlusskundgebung statt. Bei dem Versuch, störend auf den Aufzug zum Rezé-Platz einzuwirken, vermummten sich auch teilweise Personen verbotenerweise.

An dem "Picknick der Vielfalt" im Stadtpark St. Wendel, zu dem das Bündnis "Frauen gegen rechts" aufgerufen hatte, nahmen in der Spitze bis zu 100 Personen teil. Diese Gegenversammlung verlief störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell