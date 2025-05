Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Zielfahnder der Landespolizeidirektion erfolgreich

45-jähriger Mann im Saarland festgenommen

Saarbrücken/Heusweiler (ots)

Am Montag, den 26.05.2025 gelang es Zielfahndern der Landespolizeidirektion einen 45-jährigen kroatischen Staatsbürger festzunehmen. Gegen den Mann bestand seit Mai 2025 ein Europäischer Haftbefehl der luxemburgischen Behörden.

Am frühen Montagnachmittag klickten für einen 45-Jährigen die Handschellen. Zielfahnder der saarländischen Polizei nahmen den Gesuchten im Umfeld seiner Arbeitsstelle in Heusweiler widerstandslos fest. Der Festnahme sind Ermittlungen der luxemburgischen Behörden (wegen des Verdachts des Betrugs sowie der Fälschung von amtlichen Dokumenten und des Handels mit diesen Dokumenten) vorausgegangen. Die Strafandrohung in Luxemburg für die vorgenannten Taten beläuft sich auf 5-10 Jahre.

Der 45-Jährige tauchte - um sich dem Verfahren zu entziehen - unter und flüchtete ins Saarland. Nach Übernahme des Falls lokalisierten die Zielfahnder am vergangenen Montag den Gesuchten und nahmen ihn fest. Nach Vorführung bei einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Saarbrücken erließ dieser einen Haftbefehl. Der Mann wurde schließlich der Justizvollzugsanstalt in Saarbrücken zugeführt und wird bis zu seiner Überstellung nach Luxemburg in Haft verbleiben.

Innenminister Reinhold Jost erklärte dazu: "Der Zugriff zeigt einmal mehr, wie effektiv und verlässlich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit unserer Sicherheitsbehörden funktioniert. Ich danke den Ermittlern der Landespolizeidirektion für ihren schnellen und professionellen Einsatz. Wer glaubt, sich seiner Verantwortung entziehen zu können, irrt - früher oder später kommt das Recht zur Geltung."

