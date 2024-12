POL-STH: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Bad Nenndorf (ots) - (kur) Am Mittwochabend, den 27.11.24, befährt ein silberner SUV, gegen 20.18 Uhr die Horster Straße in Bad Nenndorf in Richtung der Kreuzung Horster Straße und Bahnhofstraße. Auf Höhe der Firma MAST Elektro GmbH & Co. KG kommt der SUV-Fahrer von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen Baum. Hierbei wurde der Baum so stark beschädigt, dass er in zwei Teile gebrochen ist. Nach dem Verkehrsunfall ...

