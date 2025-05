Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Vor dem Relegationsspiel 1. FC Saarbrücken gegen Eintracht Braunschweig

Polizei rechnet mit Verkehrsstörungen und weist auf Sperrung der Camphauser Straße hin

Saarbrücken (ots)

Am kommenden Freitag (23.05.2025) wird um 20:30 Uhr das Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Eintracht Braunschweig im Saarbrücker Ludwigsparkstadion ausgetragen. Zu dem ausverkauften Relegationsspiel werden auch mehrere hundert sogenannter Problemfans erwartet. Darüber hinaus findet ab 20:00 Uhr in der Saarlandhalle noch eine Musical-Veranstaltung statt. Die saarländische Polizei rechnet mit Verkehrsstörungen und rät deshalb zur frühzeitigen Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Zur Gewährleistung eines reibungslosen Veranstaltungsablaufs sind Sperrungen und Verkehrsmaßnahmen erforderlich. Die Sperrung der Camphauser Straße zwischen dem Ludwigskreisel und der BAB 623 wird am Spieltag ab 18:30 Uhr eingerichtet und bis nach Spielende bestehen bleiben. Die Sperrmaßnahmen können sich unmittelbar auf die An- und Abreise der Fußballfans sowie der Veranstaltungsbesucher in der Saarlandhalle auswirken. Insbesondere im Bereich Ludwigskreisel und Westspange kann es zu Störungen des fließenden Verkehrs kommen.

Die Camphauser Straße ist im Bereich des Gästeeingangs für Heimfans gesperrt. Fußgänger können diesen Bereich über die Grülingstraße und den Treppenauf- bzw. -abgang "Am Ludwigsberg / Am Schönental" umgehen. Dort richtet die Polizei Absperrungen mit Durchlassstellen ein.

Im Umfeld des Stadions und der Saarlandhalle sowie im Stadtteil Rodenhof stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung, außerdem wird dort das Anwohnerparkkonzept der Landeshauptstadt Saarbrücken aktiviert. Für eine entspannte Anreise zum Veranstaltungsort empfehlen die Stadt Saarbrücken und die Polizei eine zeitige Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Für Übersichtsaufnahmen setzt die Landespolizeidirektion während des laufenden Einsatzes - hauptsächlich in der Vor- und Nachspielphase - eine Drohne ein. Die Drohne überfliegt keine Menschenmengen oder größere Personengruppen.

