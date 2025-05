Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Wer bremsen kann ist klar im Vorteil

Polizei beendet Fahrt eines verkehrsunsicheren 40-Tonners

Perl/Merzig (ots)

Am Freitagvormittag (16. Mai 2025) stellten Einsatzkräfte der Spezialisierten Verkehrsüberwachungsgruppe der Verkehrspolizei Merzig einen rumänischen Sattelzug mit italienischem Auflieger in einer Nothaltebucht auf der BAB 8 bei Perl-Borg fest. Der 43-jährige bulgarische Fahrer gab auf Nachfrage den Beamten gegenüber an, dass er keine Panne habe, sondern lediglich seine vorgeschriebene Lenkzeitunterbrechung einhielte, was jedoch auf dem Seitenstreifen oder in einer Nothaltebucht auf einer Bundesautobahn in Deutschland verboten ist. Dies war jedoch nicht das einzige Problem für den 43-Jährigen, wie sich in der folgenden Kontrolle herausstellte.

Bei einer Betrachtung des Sattelaufliegers erkannten die Beamten unübersehbare und auch unüberhörbare Mängel. Die Reifen waren nahezu komplett abgefahren und von der Bremsanlage waren deutliche Pfeifgeräusche wahrnehmbar. Die Polizisten lotsten den Sattelzug von der Autobahn zu einer nahegelegenen KFZ-Prüfstelle.

Bei der nun folgenden technischen Überprüfung des Fahrzeuggespanns fiel ein gefährlicher Mangel nach dem anderen ins Auge. Neben den ausgefallenen Beleuchtungseinrichtungen sowie Schäden am Unterfahrschutz, wurden schließlich auch noch Defekte an der Bremsanlage und am Fahrwerk festgestellt. Der angefertigte Prüfbericht beinhaltete insgesamt 23 Mängel der Kategorien "erheblich" und "verkehrsunsicher".

Die Beamten legten den Sattelzug vor Ort still und untersagten dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt. Zudem leiteten sie mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Fahrer und Halter ein. Eine Sicherheitsleistung für das zu erwartende Bußgeld wurde ebenfalls vom Fahrer und dem verantwortlichen Unternehmen einbehalten.

Im Anschluss an die Kontrolle erkannte der Fahrer, dass er sich selbst in diesem Fahrzeug in ständiger Lebensgefahr befand und bedankte sich sogar bei den Polizeibeamten für die Kontrolle.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell