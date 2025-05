Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Brand in Saarbrücker Mehrfamilienhaus/ Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst nach Wohnungsbrand im Einsatz

Saarbrücken (ots)

Am Mittag des 16. Mai 2025 kam es zu einem Brandausbruch in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Köhl-Straße im Saarbrücker Stadtteil Rodenhof. Kräfte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, des Kriminaldauerdienstes, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort und konnten eine leblose Person in der betroffenen Wohnung auffinden.

Im Rahmen der Löscharbeiten im Mehrfamilienhaus, in welchem über 50 Personen gemeldet sind, fanden die Einsatzkräfte in der betroffenen Wohnung eine leblose Person vor, deren Identität noch geklärt werden muss.

Alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten unverletzt das Haus verlassen.

Wie hoch der Sachschaden ist, lässt sich beim derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht sagen.

Zwei Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und begaben sich zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Maßnahmen vor Ort dauern noch an, ebenso die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und Todesursache. Eine Begehung des Brandorts zur Spurensuche und -sicherung erfolgt durch die Brandermittler der Landespolizeidirektion.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell