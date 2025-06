Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Verdacht des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Betruges

Polizei fahndet mit Lichtbild nach zwei Männer

Neunkirchen (ots)

Bereits am 10. Mai 2024 führten in Neunkirchen zwei bislang unbekannte Männer Verputzarbeiten an einem Wohnanwesen durch. In diesem Zusammenhang übergab der Eigentümer ihnen gutgläubig einen Bargeldbetrag in Höhe von 300 Euro zur Beschaffung von Arbeitsmaterial.

Einer der Personen entfernte sich daraufhin unter dem Vorwand, Material besorgen zu wollen. Kurz darauf entfernte sich auch der Zweite unerkannt vom Tatort. Seither besteht kein Kontakt mehr zu den Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen ist von einem gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Betrug auszugehen.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt oder zur Identität der abgebildeten Männer geben können, sich an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter der Telefonnummer 06821 / 2030 oder per E-Mail an LPD243-Ost@polizei.slpol.de zu wenden.

Für weitere Hinweise kann auch die Onlinewache der Landespolizeidirektion Saarland genutzt werden:

www.onlinewache.saarland.de

