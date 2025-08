Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte versuchen erfolglos Kraftfahrer zu berauben

Neuss (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (05.08), gegen 04:10 Uhr, erfolglos versucht, einen 37 Jahre alten Kraftfahrer zu berauben. Der Mann war mit seinem Sattelzug auf der A 57 in Richtung Köln unterwegs, als er auf Höhe der Raststätte Morgensternsheide einen dunklen Transporter der Marke Mercedes mit Bonner Kennzeichen neben sich bemerkte. Der Beifahrer deutete ihm mit Gesten an, dass es am Heck seines Aufliegers ein Problem gebe.

Daraufhin fuhren beide Fahrzeuge an der Anschlussstelle Büttgen von der Autobahn ab und hielten am rechten Fahrbahnrand an. Als der Fahrer zum Heck seines Lasters ging, wurde er unvermittelt vom Beifahrer des Transporters mit Tritten attackiert. Eine zweite Person, vermutlich der Fahrer des Transportes, stieg währenddessen in das Führerhaus der Sattelzugmaschine.

Dies wollte der Kraftfahrer verhindern, indem er nach dem Bein des Mannes griff und versuchte, den Eindringling aus dem Führerhaus zu ziehen. Bei der anschließenden Rangelei soll es durch den Beifahrer zu einer Stichbewegungmit einem Messer in Richtung des 37-Jährigen gekommen sein. Der Angegriffene konnte sich wegducken, sodass mutmaßlich dessen Mittäter getroffen wurde.

Die Täter flüchteten daraufhin mit ihrem Transporter über die Rheydter Straße in Richtung Büttgen. Fahndungsmaßnahemn führten bislang nicht auf die Spur der Unbekannten. Ob der Fahrer durch seinen Mittäter verletzt wurde, konnte bislang ebenfalls nicht ermittelt werden. Der Lkw-Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Täterbeschreibung:

- männlich, etwa 45 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, leicht untersetzte Statur, kurze dunkle Haare, Dreitagebart, südländisches Erscheinungsbild, dunkelgrüner Jogginganzug mit Logo

- männlich, circa 175 Zentimeter groß, kurze dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, dunkles Kurzarmshirt, dunkle Sporthose

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

