Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verfolgungsfahrt mit der Polizei, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich ein Motorrollerfahrer am Freitagabend, gegen 17 Uhr, auf der Werkstraße in Richtung Bahnhof. Nachdem der Fahrzeuglenker die Anhaltezeichen einer Streifenwagenbesatzung ignorierte, flüchtete er mit seinem Kleinkraftrad über die Baumeisterstraße und Mahlbergstraße in die Alte Bahnhofstraße. Hierbei kam es beim Abbiegen in die Alte Bahnhofstraße beinahe zu einem Unfall mit der Fahrerin eines entgegenkommenden roten Kleinwagens. Dem Rollerfahrer gelang im Anschluss die Flucht über einen Rad- und Fußweg. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt suchen nun Zeugen, die durch die rücksichtslose Fahrweise des jungen Fahrzeuglenkers möglicherweise geschädigt oder gefährdet wurden, insbesondere die Fahrerin des roten Kleinwagens in der Alten Bahnhofstraße. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07222/761-0 entgegen.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell