POL-OG: Rastatt - Körperverletzung, Zeugen gesucht - Korrektur

Offenburg (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind derzeit mit den Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall betraut, welcher sich am Freitagabend in Schwanau-Wittenweier ereignet hatte. Kurz vor 20.00 Uhr war ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad in der Winkelstraße in Höhe des dortigen Friedhofs unterwegs, als er einem entgegen kommenden Pkw ausweichen ...

