Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau-Wittenweier - Kind stürzt mit Fahrrad

Pkw-Fahrer gesucht!

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind derzeit mit den Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall betraut, welcher sich am Freitagabend in Schwanau-Wittenweier ereignet hatte. Kurz vor 20.00 Uhr war ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad in der Winkelstraße in Höhe des dortigen Friedhofs unterwegs, als er einem entgegen kommenden Pkw ausweichen musste und hierbei zu Fall kam. Das Kind erlitt infolge des Sturzes leichte Verletzungen. Der Führer des beteiligten Fahrzeuges, setzte seine Fahrt in Richtung Jahnstraße fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Bei dem Fahrer des dunklen Pkw soll es sich um eine ältere männliche Person mit Halbglatze gehandelt haben. Die Polizei Lahr bittet um Zeugenhinweise zu dem bislang unbekannten Fahrer des unfallflüchtigen Pkw unter der Telefon-Nr. 07821 / 277-200.

/DLF

