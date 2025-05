Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Reisende Straftäter festgenommen

Haslach (ots)

Gleich drei reisende Straftäter gingen der Polizei am letzten Dienstag ins Netz. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten Beamte des Polizeireviers Haslach drei georgische Staatsangehörige vorläufig festnehmen, die im Verdacht stehen, als Mitglieder einer überregional agierenden Bande, Diebstähle von Kosmetikartikeln aus Drogeriemärkten zu begehen. Im Anschluss werden die Produkte gewinnbringend weiter veräußert. In dem kontrollierten Pkw wurde entwendetes Diebesgut im Wert von rund 3.700 Euro aufgefunden. Die drei Männer sind auch verdächtig, einen Bandendiebstahl kurz zuvor in einem Drogeriemarkt in Zell am Harmersbach begangen zu haben. Sie sollen hierbei Lippenstifte im Wert von rund 700 Euro entwendet haben. Die Beschuldigten wurden der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt, die die Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss wurden die drei Georgier in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach dauern an. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell