Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verlorene Tasche wieder gefunden

Baden-Baden (ots)

Mit einem Anliegen wandte sich ein Bürger am Dienstagabend telefonisch an die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Dieser befand sich zuvor in einem namentlich nicht bekannten Restaurant in der Innenstadt und vergas dort eine Tasche mit hochwertigem Inhalt. Da sich der körperlich stark eingeschränkte Mann bereits im Zug auf dem Heimweg befand, wurden die Suche nach der verlorenen Tasche durch die Polizeibeamten übernommen. Eine Überprüfung etwaiger Lokale blieb zunächst erfolglos. Schließlich wandten sich Mitarbeiter eines Restaurants an die Polizei, die die Tasche samt Inhalt finden konnten. Die Tasche wurde dem Verlierer am Folgetag wieder übergeben, der diese überglücklich entgegennahm.

/am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell