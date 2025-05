LPI-J: Fussstreifen im Stadtgebiet Apolda

Weimar (ots) - Am Freitagabend geriet in Berlstedt ein Pferdeunterstand mit angrenzendem Strohlager in Brand. Das Feuer brach gegen 22:00 Uhr im zeitlichen Zusammenhang mit einem aufziehenden Gewitter aus. Dank des schnellen und umsichtigen Handelns aufmerksamer Anwohner konnten alle Pferde rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Auch die kurz darauf eintreffenden ...

mehr