POL-OS: Bad Essen: 17-Jähriger schwer verletzt nach Kollision mit Gebäudewand

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in der Schulallee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-Jähriger schwer verletzt wurde.

Der Jugendliche aus Preußisch Oldendorf befuhr gegen 00.50 Uhr mit einem Audi die Schulallee in Richtung Essener Straße. In Höhe der Einmündung Schulallee / Essener Straße kam er aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte eine dortige Grünanlage und prallte schließlich gegen eine Gebäudewand. Durch den Aufprall wurde der 17-Jährige schwer verletzt. Der Jugendliche musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr aus dem Gebäude geborgen und anschließend durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Durch das THW Bad Essen und in Absprache mit einem Statiker wurde das beschädigte Gebäude vor Ort gesichert.

