Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach, B33 - Diebesgut aufgefunden

Biberach, B33 (ots)

Eine Verkehrskontrolle am vergangenen Dienstag führte zur Aufklärung einer kurz zuvor begangenen Straftat. Bei der Kontrolle eines VW-Lenkers konnten die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach feststellen, dass dieser ohne gültige Fahrerlaubnis sowie unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln das Fahrzeug führte. Des Weiteren stellte sich heraus, dass dieser den VW unbefugt in Gebrauch nahm. In der Folge konnte schließlich noch ein Geldbeutel im Fahrzeug aufgefunden werden, der unmittelbar zuvor in Gengenbach entwendet wurde. Der 50-Jährige sieht nun einem Strafverfahren entgegen. Der Geldbeutel samt Inhalt konnte im Anschluss an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. /am

