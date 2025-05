Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Önsbach - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Achern, Önsbach (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl am Samstag in der Schwarzwaldstraße die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 22:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem er augenscheinlich die Hauseingangstüre aufhebelte. Im Anschluss soll der Einbrecher sämtliche Räume nach Wertsachen durchsucht und nach derzeitigem Stand Bargeld und Goldmünzen im Wert von etwa 2.000 Euro erbeutet haben. Nach aktuellen Erkenntnissen soll es sich bei dem unbekannten Täter um eine schlanke Person, bekleidet mit einer dunklen Hose sowie neongelben/schwarzen Schuhen gehandelt haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden.

