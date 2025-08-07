Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Brennende Müllcontainer in Horrem
Dormagen (ots)
In der Nacht zu Donnerstag, 7. August, mussten Polizei und Feuerwehr brennende Müllbehälter im Dormagener Stadtteil Horrem löschen. Gegen 01:35 Uhr wurde an der Kreuzung Buchenstraße und Eichenweg ein Feuer festgestellt, ein weiteres wenig später am Fichtenweg. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden, Personen wurden nicht gefährdet oder verletzt.
Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann eine mutwillige oder fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Deswegen bittet die Polizei auch um Hinweise möglicher Zeugen. Diese können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gegeben werden.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell