Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Einbruchdiebstahl

Lippetal (ots)

In der Nacht von Samstag, 23.11. auf Sonntag, 24.11. brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße "Im Löttenkamp" im Lippetaler Ortsteil Hovestadt ein. Im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 06.00 Uhr begaben sich die Einbrecher durch ein angebautes Carport zu einer hölzernen Schiebetür. Durch gewaltsames Entfernen eines Vorhängeschlosses konnte eine in das Gebäude integrierte Werkstatt betreten werden. Daraus wurden diverse Elektrowerkzeuge, Elektronikartikel und Bargeld entwendet. Zudem wurden Getränke aus einem Kühlschrank entnommen. Wohnräume wurden von den Tätern nicht aufgesucht. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921 91000 entgegen. (sn)

