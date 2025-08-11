PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Verwaltungsgebäude

Korschenbroich (ots)

In der Zeit von Freitag (08.08.), 14:00 Uhr, bis Montag (11.08.), etwa 06:00 Uhr, wurde in das Verwaltungsgebäude der Stadt Korschenbroich an der Don-Bosco-Straße eingebrochen. Betroffen ist ebenso nach ersten Erkenntnissen die angrenzende Schule (Gymnasium).

Unbekannte verschafften sich offenbar durch die Kellertür der Schule Zutritt zum Gebäude und weiterhin durch Verbindungstüren Zugang zum Verwaltungsgebäude.

Sowohl im Schulgebäude, als auch im Verwaltungsgebäude wurden sämtliche Räume und Schubladen aufgebrochen und durchwühlt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein Tresor entwendet.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren