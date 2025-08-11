Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Verwaltungsgebäude

Korschenbroich (ots)

In der Zeit von Freitag (08.08.), 14:00 Uhr, bis Montag (11.08.), etwa 06:00 Uhr, wurde in das Verwaltungsgebäude der Stadt Korschenbroich an der Don-Bosco-Straße eingebrochen. Betroffen ist ebenso nach ersten Erkenntnissen die angrenzende Schule (Gymnasium).

Unbekannte verschafften sich offenbar durch die Kellertür der Schule Zutritt zum Gebäude und weiterhin durch Verbindungstüren Zugang zum Verwaltungsgebäude.

Sowohl im Schulgebäude, als auch im Verwaltungsgebäude wurden sämtliche Räume und Schubladen aufgebrochen und durchwühlt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein Tresor entwendet.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell