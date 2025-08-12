Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verstorben

Neuss (ots)

Am 11.08.2025 ereignete sich um 21:39 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Neusser mit seinem Audi den Berghäuschensweg in Richtung Alexianerplatz und überholte hierbei mehrere andere Pkw. In einer Rechtskurve verlor er anschließend die Kontrolle über seinen Pkw und geriet auf den linksseitigen Geh- und Radweg. Hier erfasste er eine 66-jährige Radfahrerin aus Neuss und stieß anschließend mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammen. Die 66-jährige erlag vor Ort ihren schweren Verletzungen. Der 26-jährige Fahrer sowie zwei Mitinsassen im Alter von 22 und 33 Jahren wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme, bei welcher auch ein Vekehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf eingesetzt wurde, ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel bei dem 26-jährigen.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden durch das Verkehrskommissariat 1 in Neuss geführt.

Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. /Schw.

