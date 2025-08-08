PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch - Täter nutzen urlaubsbedingte Abwesenheit aus

Herford (ots)

(hd) Im Zeitraum vom 23.07.2025 bis zum gestrigen Donnerstag (07.08.2025) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Damaschkestraße in Herford einzubrechen. Die Täter nutzten dabei die urlaubsbedingte Abwesenheit des Hauseigentümers aus. Die Unbekannten gingen die Terrassentür des Gebäudes an. Hierbei beschädigten sie eine an der Tür heruntergelassene Jalousie. Das Eindringen in das Gebäude gelang allerdings nicht. Der durch den Einbruchversuch entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in den vergangenen beiden Wochen im Bereich der Damaschkestraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221 / 888-0 bei der Polizei Herford zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 09:46

    POL-HF: Herforderin bei Unfall leicht verletzt - Mann aus Enger missachtet rote Ampel

    Herford (ots) - (jd) Am Mittwochmorgen (06.08.) fuhr eine 49-jährige Herforderin mit ihrem Toyota auf der Stedefreunder Straße in Richtung Brake. An der Kreuzung Stedefreunder Straße / Laarer Straße zeigte die Ampelanlage für sie Grünlicht an, sodass die Frau in den Kreuzungsbereich einfuhr. Zeitgleich fuhr ein 41-jähriger Engeraner mit seinem Skoda auf der ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 09:45

    POL-HF: Unbekannte brechen in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

    Löhne (ots) - (jd) Die Abwesenheit der Eigentümer nutzten bisher unbekannte Tatverdächtige, um in eine Wohnung an der Nordbahnstraße einzudringen. Mit einem Gegenstand schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. In der Wohnung durchsuchten sie in nahezu allen Räumen Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Nach einer ersten Durchsicht nahmen die Unbekannten jedoch keine Gegenstände ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 09:44

    POL-HF: Radfahrer prallt gegen geparktes Auto - Jugendlicher leicht verletzt

    Vlotho (ots) - (jd) Bei einem Verkehrsunfall an der Herforder Straße ist am Mittwochabend (06.08.) ein 14-jähriger Vlothoer verletzt worden. Der Jugendliche fuhr um 22.40 Uhr mit seinem Pedelec aus Richtung Exter kommend in Richtung Innenstadt. Offenbar kurz abgelenkt, prallte er mit seinem Pedelec in einen am Fahrbahnrand geparkten Chevrolet. Der Jugendliche stieß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren