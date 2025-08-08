Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch - Täter nutzen urlaubsbedingte Abwesenheit aus

Herford (ots)

(hd) Im Zeitraum vom 23.07.2025 bis zum gestrigen Donnerstag (07.08.2025) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Damaschkestraße in Herford einzubrechen. Die Täter nutzten dabei die urlaubsbedingte Abwesenheit des Hauseigentümers aus. Die Unbekannten gingen die Terrassentür des Gebäudes an. Hierbei beschädigten sie eine an der Tür heruntergelassene Jalousie. Das Eindringen in das Gebäude gelang allerdings nicht. Der durch den Einbruchversuch entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in den vergangenen beiden Wochen im Bereich der Damaschkestraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221 / 888-0 bei der Polizei Herford zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell