POL-GT: Berufsfelderkundungstag bei der Polizei Gütersloh

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MS) - Dass der Polizeiberuf so vielseitig wie kaum ein anderer ist, davon können sich Kinder und Jugendliche ab 13 Jahren beim Berufsfelderkundungstag der Polizei Gütersloh selbst überzeugen. Fünfzehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten am 26. August 2025 spannende Einblicke in die abwechslungsreiche Arbeitswelt bei der Polizei.

Bei Plan- und Teamspielen werden die Schülerinnen und Schüler auch selbst aktiv werden. Neben dem Alter von mindestens 13 Jahren sind der Wohnort oder der Besuch einer Schule im Kreis Gütersloh Voraussetzung für die Bewerbung. Kinder und Jugendliche ab der 8. Klasse können sich bewerben.

Bis zum 31. Juli 2025 nimmt die Polizei Bewerbungen per E-Mail an Personalwerbung.Guetersloh@polizei.nrw.de entgegen. In der Bewerbung sollte stehen, warum die Kinder und Jugendlichen an dem Berufsfelderkundungstag teilnehmen möchten. Weitere Fragen beantwortet die Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Gütersloh Astrid Brown. Sie ist unter der Telefonnummer 05241 869-2276 vormittags telefonisch erreichbar.

