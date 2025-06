Polizei Gütersloh

POL-GT: Körperverletzung und Widerstand bei Feierlichkeit

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.06., 01.10 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über Streitigkeiten und eine anschließende Körperverletzung unter Gästen einer privaten Feier an der Reinhard-Mohn-Straße informiert. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte wiesen Zeugen auf einen 39-jährigen Mann aus Harsewinkel, welcher zuvor eine Schlägerei mit weiteren Gästen der Verlobungsfeier angezettelt haben soll. Anschließend beschädigte der Tatverdächtige noch zwei geparkte Autos und wollte zu Fuß vom Gelände flüchten. Die Hintergründe für den Streit sind derzeitig nicht bekannt und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Als die Beamten die Personalien des Mannes feststellen wollten, leistete der 39-Jährige erheblichen Widerstand und schlug dabei einen Beamten. Dieser wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst allerdings nicht fortführen.

Weitere Polizeikräfte fesselten den Mann anschließend und nahmen ihn in Gewahrsam. Dabei eskalierte dieser weiterhin verbal und beleidigte die Beamten massiv. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ordnete in der Folge die Entnahme einer Blutprobe an, weil der 39-Jährige deutlich alkoholisiert war und der Konsum von Drogen nicht ausgeschlossen werden konnte. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen mehrfacher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand und Beleidigung verantworten.

Der Veranstalter beendete die Feierlichkeit nach dem Einsatz. Die Polizeikräfte erteilten weiteren Gästen zudem Platzverweise für das Gelände. Zwei Gäste verhielten sich danach weiterhin äußerst aggressiv den Beamten gegenüber, so dass beide (44, 25) zur Durchsetzung der Platzverweise ebenfalls in Gewahrsam genommen wurden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell