Polizei Gütersloh

POL-GT: Bewohner eingesperrt - Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - In der Nacht zu Sonntag (29.06., 01.00 Uhr) drohten Einbrecher einer Bewohnerin im Keller eines Wohnhauses an der Haydnstraße. Unter Vorhalt einer Pistole forderten sie die Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend durchsuchten die drei Täter das Haus. Die beiden Bewohner wurden in einem Zimmer eingesperrt.

Nachdem die Täter das Haus verließen, wurde die Polizei informiert. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Umfeld verlief negativ.

Die drei Männer wurden wie folgt beschrieben: Die erste Person war ca. 185-190 cm groß und kräftig. Bekleidet war er mit einer Sturmhaube, einer dunklen Hose, einem dunklen Oberteil und hellen Schuhe. Der zweite Mann war zwischen 170-175 c groß und schlank. Er trug eine Sturmhaube und eine Jeanshose. Der dritte Täter war ca. 190-195 cm groß und kräftig. Er trug ebenfalls eine Sturmhaube. Er war dunkel bekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer hat rund um den Tatzeitraum, aber auch in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen rund um die Haydnstraße gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

