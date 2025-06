Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Produktionshalle in Werther

Gütersloh (ots)

Werther/ Kreis Gütersloh (UK): Am Samstag (28.06.2025) um 10:34 Uhr wird sowohl der Feuerwehr als auch der Polizei ein Brand einer Produktionshalle (hier: u.a. Lagerung von Kartonagen für Lebensmittelherstellung) in Werther an der Rotenhagener Straße gemeldet. Mit Eintreffen der ersten Rettungskräfte wird bestätigt, dass eine Produktionshalle im Vollbrand befindlich ist. Unverzüglich wird durch die ersten Feuerwehrkräfte begonnen, sowohl den Brand zu bekämpfen als auch eine im Nahbereich befindliche Biogasanlage zu kühlen. Die Lagerhalle kann nicht gerettet werden; ein angrenzendes Wohnhaus wird durch den Brand ebenso wie ein Verwaltungstrakt beschädigt. Ein Übergreifen bzw ein Einwirken auf die Biogasanlage kann verhindert werden. Durch eingesetzte Polizeibeamte werden Schaulustige gehindert, zum Einsatzort zu gelangen und umfangreiche Verkehrsmaßnahmen zur Ableitung eingeleitet. Diese dauerten bis zum Nachmittag an. Die Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden, dürfte sich aber im hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Ebenso ist ein Millionenschaden nicht auszuschließen. Die Löscharbeiten sowie die Beseitigung von Glutnestern mit der erforderlichen Brandwache dürfte bis Sonntag andauern. Die eingesetzte Feuerwehr aus dem Bereich Halle wurde durch Löschzüge aus Spenge und Bielefeld unterstützt. Für die Bevölkerung bestanden lt. Auskunft der Feuerwehr keinerlei Gefahrenmomente durch die starke Rauchentwicklung. Die Wasserbehörde des Kreises Gütersloh wurde eingeschaltet, da Löschwasser durch Abwasserleitungen in einen nahegelegenen Bach geriet. Zwei Feuerwehrmitarbeiter wurden durch deren Löschtätigkeit leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell