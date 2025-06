POL-GT: Verkehrsunfall mit der NordWestBahn

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Mittwoch (25.06.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Vorfall auf dem Rathausplatz in Gütersloh an der Berliner Straße, welcher sich bereits am Dienstag (24.06., 18.00 Uhr) ereignet hat. Ein 31-jähriger Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Den Angaben nach wurde der 31-jährige Gütersloher von drei bislang unbekannten ...

