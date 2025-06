Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallzeugen gesucht - Kollision zweier Radfahrer auf der Friedhofstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen, nachdem am vergangenen Mittwoch (18.06., 12.00 Uhr) zwei Radfahrer auf der Friedhofstraße kollidierten. Zuvor befuhr ein 63-jähriger Gütersloher mit seinem Fahrrad die Friedhofstraße Richtung Bultmannstraße. Am Zebrastreifen an der Bachstraße querte ein bislang unbekannter Radfahrer unvermittelt die Friedhofstraße von rechts kommend, so dass beide Radfahrer zusammenstießen und der 63-Jährige zu Sturz kam. Nach einem kurzen Gespräch verabschiedete man sich, ohne Personalienaustausch. Erst zu einem späteren Zeitpunkt nahm der 63-Jährige seine Verletzungen sowie auch die Beschädigungen an seinem Fahrrad wahr.

Der unbekannte Unfallbeteiligte war etwa 20 - 30 Jahre alt und zwischen 1,75 - 1,80 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur und ein westeuropäisches Aussehen. Der Mann trug eine blaue Jeans und ein T-Shirt.

Darüber hinaus soll es eine Zeugin des Unfalls gegeben haben, deren Personalien ebenfalls nicht festgehalten wurden.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder hat Hinweise auf die beschriebene Person? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell