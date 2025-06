Polizei Gütersloh

POL-GT: Ermittlungsverfahren nach Schlägerei in Gütersloh eingeleitet - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochabend (25.06., 18.30 Uhr) wurde die Polizei über eine Schlägerei in der Gütersloher Innenstadt an der Moltkestraße informiert. Ersten Angaben nach wurden zwei Männer, 17 und 18 Jahre alt, von einer ca. zehnköpfigen Gruppe junger Männer geschlagen.

Sechs Männer im Alter von 16-22 Jahren wurden anschließend durch die Polizei am Bahnhof angetroffen. Sie wohnen in Rietberg, Versmold und im Raum Dortmund. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die Minderjährigen wurden anschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die anderen wurden nach den Vernehmungen entlassen.

Vor Ort haben sich einige Zeugen gemeldet. Es gibt derzeit unterschiedliche Aussagen zu der genauen Tathandlung an der Moltkestraße. Die zwei Gütersloher wiesen Verletzungen auf. Der 18-Jährige wurde in einem Krankenhaus versorgt.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet und sucht weitere Zeugen, um die Hintergründe und den genauen Tatablauf zu ermitteln. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann weiterer Angaben dazu machen? Wer hat die Flucht der Tatverdächtigen in Richtung Bahnhof gesehen und kann Hinweise dazu geben? Informationen dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0.

