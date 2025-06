Polizei Gütersloh

POL-GT: Zuhause, auf der Autobahn und am Urlaubsort sicher unterwegs - Informationen der Kriminalprävention und ein Angebot der Verkehrsexperten

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Nur noch wenige Wochen, dann beginnen die Sommerferien 2025. Sowohl Zuhause, auf der Reise und am Urlaubsort soll es nach Möglichkeit kein böses Erwachen geben.

Aus diesem Grund haben die Experten der Verkehrsdienstes und des Kommissariats für Prävention- und Opferschutz Informationen, welche sie für eine sichere Reisezeit beherzigen sollten.

Sowohl am Ferienort als auch in der Heimat sind in den starken Reisezeiten auch Diebe unterwegs. Wichtig ist, dass die eigenen vier Wände nicht schon beim ersten Anblick verraten, dass Sie nicht zu Hause sind. Bitten Sie Nachbarn, Freunde oder Bekannte darum, Rollläden hinaufzuziehen und abends wieder zu schließen. Auch der Briefkasten sollte regelmäßig geleert werden. Ein Kniff kann auch sein, dass Ihre Einfahrt abwechselnd von der Nachbarschaft zum Parken genutzt wird. So wirkt Ihr Haus nicht durchgehend verlassen. Machen Sie vor der Abreise Kopien Ihrer Ausweise, Zahlungskarten und Tickets. Bewahren Sie diese an separater Stelle in Ihrem Reisegepäck auf. Am Urlaubsort empfehlen wir dringend, Bargeld, Debitkarten und Wertsachen nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Verstauen Sie diese bei Ausflügen in verschlossenen Innentaschen. Wenn vorhanden, sollten auch bei kurzer Abwesenheit Safes zu genutzt werden. Sollte es zu einem Diebstahl gekommen sein: Lassen Sie Ihre Karte sofort unter dem Sperrnotruf 116 116 sperren, aus dem Ausland unter +49-116 116 und informieren Sie Ihr Kreditinstitut. Zudem muss der Verlust der Polizei in Deutschland gemeldet werden, um Zahlungen für das Lastschriftverfahren zu sperren.

Ebenso wichtig ist es, die Fahrt in den Urlaub gut vorzubereiten. Gerade die häufig geringen Zuladungsmöglichkeiten von Wohnwagen oder Wohnmobilen werden dabei schnell zum Problem. Aber auch der normale Pkw wird häufig falsch beladen.

Das Fahren mit einem überladenen Fahrzeug führt zu einer erheblichen Verlängerung des Bremswegs und kann schwerste Verkehrsunfälle nach sich ziehen, die dann mit massiven Folgen für die Gesundheit verbunden sein können. Aus diesem Grund bietet der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh auch in diesem Jahr eine kostenlose Wiegeaktion an. Am Samstag (12.07.) besteht auf dem Gelände der Feuerwehr in Rheda-Wiedenbrück von 07.30 bis 21.00 Uhr die Möglichkeit einer kostenlosen Wiegung Ihres Fahrzeugs sowie die Möglichkeit eine Beratung in Sachen Ladungssicherung. Interessierte können sich an dem Tag bei der Polizeiwache an der Hauptstraße 196 in Rheda-Wiedenbrück melden, welche unmittelbar neben dem Gelände liegt. Um für diesen Aktionstag besser planen zu können, bitten wir um vorherige Anmeldung unter der E-Mailadresse: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de .

