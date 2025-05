Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Lenkrad abgebaut und gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Der Besitzer eines BMW-Motorrads meldete sich am Donnerstagnachmittag wegen eines Diebstahls bei der Polizei. So Wie der Mann zu Protokoll gab, machten sich Langfinger zwischen Mittwoch, 8 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr, an seiner Maschine in der Königstraße zu schaffen. Die Täter schraubten den Lenker des am Straßenrand stehenden Zweirads ab und nahmen ihn mit. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

