Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauscht und verwirrt hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots)

Weil er die Befürchtung hatte, dass seine Angehörige in einem verwirrten Zustand am Straßenverkehr teilnimmt, hat ein 54-jähriger Mann am Donnerstagmittag die Polizei in die Donnersbergstraße gerufen. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizisten auf eine 46-jährige Frau, die in ihrem Auto saß und zusammenhangslose Angaben machte. Sie hatte ebenfalls drogentypische Ausfallerscheinungen. In dem Kofferraum des Pkws fanden die Beamten ein Plastiktütchen mit einer weißen Paste. Die 46-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Ein Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin und THC. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Aufgrund ihres verwirrten Allgemeinzustandes wurde die Frau im Anschluss durch die Ordnungsbehörde in einer Fachklinik vorgestellt. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell