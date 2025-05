Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener Autofahrer durch Polizei gestoppt

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend stoppte die Polizei in der Zollamtstraße einen 51-jährigen Pkw-Führer, der nicht mehr fahrtauglich war. Bereits zu Beginn der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht sicher auf den Beinen war. Eine Atemalkoholkontrolle bestätigte den Verdacht. Über zwei Promille zeigte das Messgerät an.

Neben einer Blutprobe musste der Betrunkene auch seinen Führerschein abgeben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.|kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell