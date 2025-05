POL-PDKL: Paletten geraten in Brand

Kaiserslautern (ots) - Ein Unbekannter nutzte am frühen Dienstagmorgen den Umstand aus, dass ein Pkw in der Walter-Sommer-Straße unverschlossen war. Der Täter bediente sich gegen 2:30 Uhr an dem Münzgeld, welches in der Mittelkonsole des Mercedes lag. Zudem erregte eine schwarze Handtasche die Aufmerksamkeit des Langfingers. Da diese aber leer war, "entsorgte" er die Tasche und warf sie auf ein angrenzendes ...

mehr