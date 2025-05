POL-PDKL: Langfinger bedient sich an unverschlossenem Pkw

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Benzindiebe trieben Am Stockacker ihr Unwesen. Wie ein Fahrzeughalter der Polizei mitteilte, erlebte seine Ehefrau am Dienstagmorgen, gegen 8:30 Uhr, eine böse Überraschung. Beim Versuch, den Motor ihres Audi zu starten, zeigte dieser an, dass der Tank leer sei. Eine Nachschau am Kraftstofftank ergab, dass er aufgebohrt und der Tankdeckel aufgebrochen war. Als die 67-Jährige den Wagen am Vorabend gegen 17:30 Uhr am Straßenrand ...

