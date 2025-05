POL-PDKL: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Weil er die Befürchtung hatte, dass seine Angehörige in einem verwirrten Zustand am Straßenverkehr teilnimmt, hat ein 54-jähriger Mann am Donnerstagmittag die Polizei in die Donnersbergstraße gerufen. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizisten auf eine 46-jährige Frau, die in ihrem Auto saß und zusammenhangslose Angaben machte. Sie hatte ebenfalls drogentypische Ausfallerscheinungen. In dem ...

mehr