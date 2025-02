FW-Schermbeck: Brand Kunststoffbank Gemeinschaftsgrundschule

Schermbeck (ots) - Am Mittwochabend gegen 20:40 Uhr wurde der Löschzug #Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "H2 Person in Wohnung Y" an die Einsatzstelle "Klein-Else-Weg" alarmiert. An der Einsatzstelle verschafften sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt und ermöglichten damit dem Rettungsdienst und der Polizei den Zutritt durch die Haustür. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete ...

