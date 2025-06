Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Übergriff an der Berliner Straße gesucht - 31-jähriger Mann schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwoch (25.06.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Vorfall auf dem Rathausplatz in Gütersloh an der Berliner Straße, welcher sich bereits am Dienstag (24.06., 18.00 Uhr) ereignet hat. Ein 31-jähriger Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.

Den Angaben nach wurde der 31-jährige Gütersloher von drei bislang unbekannten Männern geschlagen und am Boden liegend getreten. Der Mann begab sich eigenständig ins Krankenhaus. Dort wurden schwere Verletzungen festgestellt. Die drei Männer konnten bislang nicht beschrieben werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat und den bislang unbekannten Männern machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 896-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell