Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mobiltelefon geklaut und nach Ortung zurückbekommen

Siegburg (ots)

Am Freitagabend (20. Juni) wurde einer Frau in Siegburg ihr Mobiltelefon gestohlen. Die 51 Jahre alte Siegburgerin schilderte den hinzugerufenen Polizisten, dass sie im Bereich der Neuen Poststraße einen Verkaufsstand betrieben habe. Ihr Handy habe sie gegen 23:45 Uhr auf einem Tisch abgelegt und dann mehrere Kunden bedient. Im Anschluss habe die 51-Jährige festgestellt, dass ihr Telefon verschwunden war. Über das Mobiltelefon ihrer Tochter konnte die Bestohlene das eigene Smartphone orten und den Polizeibeamten sagen, dass es sich in einem nahegelegenen Park befinde. Die Beamten suchten die genannte Örtlichkeit auf und trafen dort auf ein Pärchen, dass sich dorthin augenscheinlich zum Austausch von Intimitäten zurückgezogen hatte. In der Tasche der 39 Jahre alten Frau konnte das zuvor gestohlene Mobiltelefon festgestellt und später an die 51-Jährige zurückgegeben werden. Die 39-Jährige gab an, sie habe das Gerät unter einem Tisch in der Stadt gefunden und hätte vorgehabt, es später als Fundstück abzugeben. Ihr männlicher Begleiter sagte aus, die Frau erst eben kennengelernt zu haben und von einem Handy nichts zu wissen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige, in der sich die 39-Jährige wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten muss. Die Polizei rät, Bargeld, EC-Karten und Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt zu lassen, sondern möglichst körpernah in verschlossenen Taschen aufzubewahren. (Uhl) #AugenAufTascheZu

