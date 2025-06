POL-SU: Polizeikontrolle nach Wheelie mit Motorroller - Anzeige

Sankt Augustin (ots) - In den Südarkaden von Sankt Augustin stahl ein Dieb die Handtasche einer 87-jährigen Frau. Darin befanden sich Dokumente, wichtige Gegenstände wie ein Hörgerät und ein Notfallhandy sowie ihre Bankkarte. Die Tasche hing am Rollator der Seniorin. Mit der gestohlenen Karte hob der Dieb in einer nahegelegenen Bankfiliale an der Südstraße ...

mehr