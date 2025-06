Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrraddieb sägt Verkehrsschild ab

Siegburg (ots)

Am Dienstag (17. Juni) sägte ein Fahrraddieb in Siegburg ein Verkehrsschild ab, um ein daran angeschlossenes Fahrrad zu stehlen. Der Leiter eines Einkaufsmarktes an der Barbarastraße im Ortsteil Stallberg rief gegen 13:50 Uhr die Polizei. Zuvor hatte er sich auf dem Parkplatz des Marktes aufgehalten. Als er Sägegeräusche vernahm und sich daraufhin umsah, entdeckte er einen Mann, der gerade dabei war ein Verkehrsschild abzusägen; offenbar um ein daran angeschlossenes Fahrrad zu entwenden. Eine weitere Person würde offenbar bei der Tatbegehung helfen. Der Zeuge informierte seine Ladendetektive und verständigte umgehend die Polizei. Die Besatzung eines Streifenwagens konnte vor Ort zunächst nur einen der beiden Tatverdächtigen antreffen. Doch kurz darauf fuhr auch der zweite, auf den die abgegebene Personenbeschreibung passte, mit einem Fahrrad über den Parkplatz. Der Mann wurde angehalten und mit dem Tatvorwurf konfrontiert. Der 42 Jahre alte Siegburger räumte die Tat ein und begründete sie damit, gerne Fahrräder zu mögen. Der zweite Tatverdächtige habe lediglich kurz geholfen, da er sich zufällig an der Örtlichkeit aufhielt und man sich flüchtig kenne. Der 42-Jährige und sein 56-jähriger Helfer, der in Lohmar wohnt, müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Das gestohlene Rad wurde sichergestellt, um den rechtmäßigen Besitzer ausfindig zu machen. (Uhl)

