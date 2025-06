Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau auf Friedhof bestohlen

Troisdorf (ots)

Am Montag (16. Juni) wurde in Troisdorf eine Frau auf dem Friedhof an der Heerstraße Opfer eines Diebstahls. Die 81 Jahre alte Troisdorferin gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, sich gegen 11:20 Uhr an der oben genannten Örtlichkeit aufgehalten zu haben. Dabei habe sie einen Stoffbeutel mit sich geführt, in welchem sich unter anderen ihre Handtasche befand. Da die Seniorin sich alleine auf dem Friedhof wähnte, ließ sie den Beutel für eine kurze Zeitspanne unbeaufsichtigt. Kurz darauf stellte die Frau dann fest, dass die Handtasche mitsamt Schlüsselbund, Geldbörse, Ausweisen sowie Bank-Karten verschwunden war. Wer Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3221 bei der Polizei. Diese rät, Wertsachen, Bargeld und ähnliches niemals unbeaufsichtigt zu lassen und möglichst körpernah in verschlossenen Taschen aufzubewahren. (Uhl) #AugenAufTascheZu

