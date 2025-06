Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Auto gegen Mauer/ Fahrer betrunken und ohne Führerschein

Ruppichteroth (ots)

Am Samstagmorgen (14. Juni) wurde die Polizei gegen 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Ruppichteroth gerufen. Hier war ein 43 Jahre alter Mann aus Nümbrecht mit seinem Auto aus Richtung der Straße "Auf der Harth" kommend über die Aher Straße in Richtung der Bundesstraße 478 gefahren. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer hierbei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Der 43-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls lösten Fahrer- und Beifahrerairbag aus und der Dacia wurde im Frontbereich stark beschädigt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf 7.000 Euro geschätzt. Den Polizisten gegenüber gab der Verunfallte zunächst an, nicht selbst gefahren zu sein. Ein Freund habe am Steuer gesessen und sei dann nach dem Unfall abgehauen. Nachdem die Beamten skeptisch waren, lenkte der Nümbrechter ein und gab zu, selbst gefahren zu sein, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem Fahrer durch. Der angezeigte Wert lag bei gut 1,1 Promille. Im Krankenhaus wurde dem 43-Jährigen daher eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (Uhl)

