Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstähle aus Pkw

Sankt Augustin/ Troisdorf (ots)

Am Montag (16. Juni) kam es in Troisdorf-Altenrath und SanktAugustin-Mülldorf zu Diebstählen aus Pkw. Ein unbekannter Tatverdächtiger schlug in Altenrath zwischen 14:30 Uhr und 15:35 Uhr die hintere Scheibe der linken Fahrzeugseite eines Opels ein. Der Astra war auf einem Waldparkplatz an der Altenrather Straße abgestellt. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Tasche mit Mobiltelefon, Geldbörse, Versicherten- und Debitkarten gestohlen. In Mülldorf wurde die Scheibe der Beifahrertür eines Peugeots eingeschlagen, der gegen 15:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße abgestellt worden war. Nur etwa eine Viertelstunde später meldete eine Zeugin der Polizei, dass sie an dem Auto eine eingeschlagene Scheibe festgestellt habe. Die 30-jährige Fahrzeugführerin wurde zu ihrem Auto gerufen und stellte dort fest, dass ein Rucksack fehlte, der auf der Rückbank abgelegt war. In dem Rucksack befand sich ein Tablet. In beiden Fällen betrug der Gesamtschaden etwa 1.100 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder zum Verbleib der Beute geben können, sich unter 02241 541-3221 für Troisdorf oder -3321 für Sankt Augustin zu melden. Es wird geraten, keine Wertgegenstände, Bargeld, EC-Karten und ähnliches in Kraftfahrzeugen liegen zu lassen. Auch Ausweise, Fahrzeugpapiere oder andere wichtige Dokumente sollten hier nicht aufbewahrt werden. (Uhl)

